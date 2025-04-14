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Бывший муж Ани Лорак бросил беременную невесту

Бывший муж Ани Лорак ушел от беременной невесты к новой девушке
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Бывший супруг певицы Ани Лорак 47-летний Мурат Налчаджиоглу расстался со своей третьей женой, которая ждет ребенка. Об этом пишет «Стархит».

Беременную визажистку Лилию Реус он оставил, начав отношения с фитнес-моделью из Киева Людмилой Оверковской.

Мурат уже опубликовал фотографии с ней в своих социальных сетях.

Напомним, что в браке Лорак и Налчаджиоглу прожили 15 лет. Они поставили точку в своих отношениях в 2019 году.

Недавно Ани Лорак опубликовала фото со своей свадьбы с Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Артистка показала в личном блоге кадр, который стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!». Певица позировала в белом платье с открытыми плечами, а ее супруг — в пиджаке без рубашки.

Лорак продолжает держать себя в хорошей физической форме. Недавно она показала фигуру в сияющем облегающем комбинезоне.

Ранее Ани Лорак публично поздравила жениха с 47-летием.

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