Муцениеце заявила, что никогда не ходила к психологу: «Мне нравятся мои травмы»

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с Hello!, что никогда не ходила к психологу.

«Мне нравятся мои травмы, и я не считаю, что с ними нужно бороться. Это мой багаж, мое богатство. И мне бы не хотелось прожить жизнь по-другому — пресно, ванильно», — заявила актриса.

Муцениеце выступила за «масштаб в эмоциональной палитре» в жизни. Артистка считает, что нужно принимать с благодарностью все разочарования, победы, радости и горести. Актриса уточнила, что не осуждает тех, кто обращается к специалисту. Знаменитость призналась, что лично ей такое не близко. Артистке «проще, веселее и бесплатно» обсудить свои проблемы с подругами.

На данный момент Муцениеце судится с бывшим мужем Павлом Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение сына не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Ранее Агата Муцениеце призналась, что заставляет дочь ходить в театральную студию.