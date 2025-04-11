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Звезда Disney заявила, что Микки Рурк оставил ей синяки на гениталиях

Актриса Белла Торн заявила, что Микки Рурк оставил ей синяки на гениталиях
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Актриса Белла Торн опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поделилась об «отвратительном» поведении коллеги Микки Рурка на съемочной площадке.

Звезда Disney назвала опыт работы с Рурком «одним из худших событий в жизни» и подробно рассказала о совместных съемках в триллере 2020 года «Девушка».

Торн утверждает, что во время съемок Рурк «нанес ей травму гениталий», когда несколько раз попал туда металлической шлифовальной машинкой вместо коленей, как было по сценарию. В результате, по словам актрисы, у нее на гениталиях остались синяки.

«Мне пришлось работать с этим мужчиной — в сцене, где я стою на коленях, а мои руки связаны за спиной. Он должен был приложить металлическую шлифовальную машинку к моему колену, а вместо этого он приложил ее к моим гениталиям через джинсы. Он бил по ним снова и снова», — вспомнила Торн.

Как заявила актриса, работа с Рурком стала для нее одним из худших моментов в актерской карьере. Торн отметила, что это не единственный момент, когда коллега «попытался унизить» ее перед другими актерами.

Ранее у звезды «Анатомии страсти» и «Эйфории» диагностировали амиотрофический склероз.

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