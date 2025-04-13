На девушку актера Деля завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда

Девушка актера Театра Ленсовета Ильи Деля стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что 26-летнюю сожительницу актера допросили в качестве подозреваемой.

По версии следствия, пара поссорилась, после чего девушка напала на артиста с ножом.

12 апреля в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями груди, у него задето правое легкое. Мужчина находится в тяжелом состоянии. В нанесении увечий подозревают его сожительницу актрису Александру Дроздову, девушку задержали. Дель должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман», однако из-за травмы его заменил другой актер. Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину в Мариинскую больницу. У него несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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