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На девушку актера Деля завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда

На девушку актера Деля завели уголовное дело после госпитализации артиста
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РИА Новости

Девушка актера Театра Ленсовета Ильи Деля стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что 26-летнюю сожительницу актера допросили в качестве подозреваемой.

По версии следствия, пара поссорилась, после чего девушка напала на артиста с ножом.

12 апреля в Санкт-Петербурге госпитализировали актера Илью Деля с несколькими ножевыми ранениями груди, у него задето правое легкое. Мужчина находится в тяжелом состоянии. В нанесении увечий подозревают его сожительницу актрису Александру Дроздову, девушку задержали. Дель должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман», однако из-за травмы его заменил другой актер. Приехавшие медики экстренно госпитализировали мужчину в Мариинскую больницу. У него несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое легкое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рэпера Kit Jah ударили ножом в Якутии.

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