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Рэпера Kit Jah ударили ножом в Якутии

Рэпера Kit Jah госпитализировали после удара ножом
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Арчылаан Субудай/VK

Рэпер Kit Jah (Айыы-Арчылаан Субудай) получил ножевое ранение во время гастролей в Якутии. Об этом сообщает SakhaDay.ru.

По данным МВД по республике Саха, происшествие произошло 25 марта приблизительно в 5 утра. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой полиции установлены личности четверых жителей села Сунтар в возрасте от 33 до 39 лет. Один из подозреваемых неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как утверждают сотрудники МВД, инцидент произошел в арендованном гостевом доме, где компания распивала алкоголь после мероприятия.

Kit Jah был госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.

На данный момент проводится процессуальная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

24 марта в селе Тюбяй-Жархан состоялся концерт Kit Jah. Артист также должен был выступить в селе Элгээйи. Выступление было отменено из-за отключения электричества.

Ранее актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию.

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