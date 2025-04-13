У Петросяна появились проблемы с дыханием

Юмористу Евгению Петросяну потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По утверждению издания, Петросян обратился к врачам в начале апреля. 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель. Артисту диагностируют легкую форму коронавируса. Как отмечает SHOT, у комика также подозревают наличие острого бронхита. Юморист отказался от госпитализации. Ему прописали принимать антибиотики.

Сам Петросян заявил, что у него есть небольшие жалобы на состояние. Однако артист заверил, что «ковид здесь ни при чем» и что у него «все нормально».

8 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Петросяна госпитализировали в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. По их данным, артист находился в реанимации.

Mash уточнял, что «медики проводят противошоковую терапию», артист потерял много крови, но, несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. Ему якобы оказали всю необходимую помощь и уже перевели из реанимации в стационар, где он находится в палате под присмотром врачей.

В тот же день жена Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о том, что юморист в реанимации.

Ранее Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости после кончины отца.