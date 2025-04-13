Сестра Гуфа заявила, что Собчак «залезла в зашквар» из-за интервью с бывшей женой Техника

Сестра Гуфа Ольга Долматова рассказала в Telegram-канале, что посмотрела интервью Ксении Собчак и бывшей жены Паши Техника, блогерши Евы Карицкой (Карина Мельничук – настоящее имя).

Долматова призналась, что более уважительно относилась к Собчак, поэтому ее удивило интервью с Карицкой. Сестра Гуфа не ожидала, что телеведущая «полезет в такой зашквар». Она заявила, что это не формат Собчак.

Сестра Гуфа отметила, что общалась с Техником. По словам Долматовой, она много знает о отношениях в семье рэпера и Карицкой.

«Не могу сказать, что мы прямо супер дружили. Но очень многие вещи знаю. Именно прямо лично от Паши. Он мне звонил, и мы обсуждали какие-то вопросы. Он иногда обращался за помощью, видимо, как к взрослой мудрой подруге. Не хочу сегодня поднимать эту тему. И вообще не знаю. Может, завтра перегорю и не подниму. Но как же все это противно», — поделилась сестра артиста.

Собчак взяла интервью у Карицкой сразу после ее приезда в Москву на прощание с рэпером.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет.

Ранее бывшая жена Техника рассказала о глубокой депрессии рэпера.