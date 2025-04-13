Николай Басков отреагировал на травму Льва Лещенко

Российский эстрадный певец Николай Басков в эфире телешоу «Ты не поверишь!» подтвердил, что его 83-летний коллега Лев Лещенко случайно сломал руку перед концертом в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Басков выразил уверенность в том, что «сильный» Лещенко быстро поправится.

«Люди, которые немножко падают, — это значит артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать», — добавил Басков.

Сам Лещенко не стал комментировать, каким образом получил травму. При этом он отметил, что не будет переносить выступления из-за загипсованной руки.

На концерте в Кремле 6 апреля с травмой появился и певец Олег Газманов: он вышел на публику с большим шрамом на лбу. Народный артист России не стал скрывать, что получил ссадину недавно. По его словам, так закончились «испытания некоторых спортивных гаджетов».

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