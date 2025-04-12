Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Директор киноленты »Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Александра.

Богуславский — советский кинодеятель. Пик его творчества пришелся на 1970-1980-е. В качестве директора он работал над фильмами «Ты иногда вспоминай», «Безотцовщина», «В зоне особого внимания», «Охота на лис» и «Ответный ход ». Кроме того, он продюсировал ленту «Верными останемся».

Мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», завоевавшая награду американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», вышла на телеэкраны 11 февраля 1980 года. Фильм о судьбах трех подруг, приехавших «завоевывать Москву», быстро стал лидером проката в СССР — за год после выхода картину посмотрели более 90 млн зрителей. По словам постановщика, при выборе сценария его привлекла возможность показать разницу в жизни персонажей, которая произошла за 20 лет. Изначально на роль главной героини рассматривались такие актрисы как Маргарита Терехова, Ирина Купченко и Анастасия Вертинская, однако после ряда возникших затруднений Меньшов взял на роль свою супругу Веру Алентову.

Несмотря на зрительский успех, советские критики писали об упадническом духе фильма и его обращению к низменным чувствам аудитории. О полученном «Оскаре» режиссер узнал из программы новостей 1 апреля 1981 года и сперва принял сообщение о награде за розыгрыш. Сама статуэтка на протяжении нескольких лет хранилась в архиве Госкино и лишь в 1988 году была передана Меньшову в рамках вручения наград премии «Ника».

Ранее режиссер «Слова пацана» снял ремейк «Москва слезам не верит».