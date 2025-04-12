Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский умер после болезни
close
«Мосфильм»

Директор киноленты »Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Александра.

Богуславский — советский кинодеятель. Пик его творчества пришелся на 1970-1980-е. В качестве директора он работал над фильмами «Ты иногда вспоминай», «Безотцовщина», «В зоне особого внимания», «Охота на лис» и «Ответный ход ». Кроме того, он продюсировал ленту «Верными останемся».

Мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», завоевавшая награду американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», вышла на телеэкраны 11 февраля 1980 года. Фильм о судьбах трех подруг, приехавших «завоевывать Москву», быстро стал лидером проката в СССР — за год после выхода картину посмотрели более 90 млн зрителей. По словам постановщика, при выборе сценария его привлекла возможность показать разницу в жизни персонажей, которая произошла за 20 лет. Изначально на роль главной героини рассматривались такие актрисы как Маргарита Терехова, Ирина Купченко и Анастасия Вертинская, однако после ряда возникших затруднений Меньшов взял на роль свою супругу Веру Алентову.

Несмотря на зрительский успех, советские критики писали об упадническом духе фильма и его обращению к низменным чувствам аудитории. О полученном «Оскаре» режиссер узнал из программы новостей 1 апреля 1981 года и сперва принял сообщение о награде за розыгрыш. Сама статуэтка на протяжении нескольких лет хранилась в архиве Госкино и лишь в 1988 году была передана Меньшову в рамках вручения наград премии «Ника».

Ранее режиссер «Слова пацана» снял ремейк «Москва слезам не верит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами