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«Я заботливый друг»: Иван Ургант впервые за долгое время снялся в новом проекте

Актеры Ургант, Раппопорт и Лапенко записали видео для детского хосписа «Дом с маяком»

Актеры Иван Ургант, Александр Петров, Антон Лапенко, Ксения Раппопорт, Дарья Мельникова, Александра Ревенко, Святослав Рогожан и Светлана Иванова снялись в ролике ко дню рождения детского хосписа «Дом с маяком». О поддержке благотворительного проекта со стороны звезд «Газете.Ru» рассказала пресс-служба хосписа.

Артисты, поддерживающие проект финансово, рассказали, какими друзьями являются. Для Урганта съемки стали первыми за долгое время.

«Меня зовут Иван Ургант, и я заботливый друг», — говорит Ургант, наливая в чашку чай и пододвигая к камере.

«Дом с маяком» помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет. 10 апреля «Дому с маяком» исполнилось 12 лет. В этот день благотворительный фонд открыл сбор на медицинскую поддержку более чем тысячи тяжелобольных детей и молодых взрослых на дому — лекарства, медицинскую технику, лечебное питание, сопровождение.

«Мы убеждены, что дети с тяжелыми заболеваниями имеют те же права, что и здоровые дети, и не должны всю свою жизнь провести в реанимации. «Дом с маяком» помогает забирать тяжелобольных детей из больниц, организовывая необходимую помощь на дому или в хосписе», — рассказывают о миссии проекта его представители.

В последние годы Ургант редко появляется на экране. С февраля 2022 года передача «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала. Картине «Во сне ты горько плакал» с ним в главной роли в 2024 году не выдали прокатное удостоверение.

Ранее Ургант отреагировал на новость о своем многомиллионном гонораре.

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