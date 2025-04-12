«Наркомана провожают как гения»: Кудрявцева о прощании с Пашей Техником

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Телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о прощании с рэпером Пашей Техником в Москве. Новый пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам Кудрявцевой с такими почестями не прощались и с некоторыми народными артистами.

«А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения! Меня в данный момент это дико триггерит», — написала она.

Кудрявцева напомнила, что от зависимости сложно избавиться, и громкое прощание с Техником якобы подает плохой пример молодежи.

«У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал?» — обратилась она к представителям СМИ.

В конце марта Паша Техник во время пребывания в Таиланде был введен в искусственную кому. Позже его не стало. Результаты токсикологического анализа не выявили присутствия наркотиков в организме. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и гемодинамическую нестабильность, с почти полным поражением легких.

Ранее рэпер Птаха накричал на бойца ОМОН на прощании с Пашей Техником.