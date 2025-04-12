Два режиссера получили срок за съемку женщины без хиджаба

В Иране режиссеры Санаиха и Могадам получили срок за показ героини без хиджаба

Два иранских режиссера получили условный срок за съемку актрисы без хиджаба. Об этом сообщило издание Deadline,

По данным издания, режиссеров Бехташ Санаиха и Марьям Могадам приговорили к 14-месячному условному тюремному срок за появление в их фильме «Мой любимый торт» женщины без хиджаба.

Также кинематографисты должны выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов — это около 1,3 миллиона рублей.

Картину «Мой любимый торт» Санаиха и Могадам показали на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года, тогда же началось расследование в их отношении. Исламский революционный суд в Тегеране признал обоих виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка», а также в создании непристойных записей.

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