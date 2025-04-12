Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два режиссера получили срок за съемку женщины без хиджаба

В Иране режиссеры Санаиха и Могадам получили срок за показ героини без хиджаба
close
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Два иранских режиссера получили условный срок за съемку актрисы без хиджаба. Об этом сообщило издание Deadline,

По данным издания, режиссеров Бехташ Санаиха и Марьям Могадам приговорили к 14-месячному условному тюремному срок за появление в их фильме «Мой любимый торт» женщины без хиджаба.

Также кинематографисты должны выплатить штраф в размере 589 миллионов иранских риалов — это около 1,3 миллиона рублей.

Картину «Мой любимый торт» Санаиха и Могадам показали на Берлинском кинофестивале в феврале 2024 года, тогда же началось расследование в их отношении. Исламский революционный суд в Тегеране признал обоих виновными в «пропаганде против Исламской Республики посредством распространения ложной информации, направленной на нарушение общественного порядка», а также в создании непристойных записей.

В начале года в Иране суд приговорил поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного зрителям под псевдонимом Таталу, к высшей мере наказания.

Ранее исполнительница хита «Матушка-земля» удвоила гонорар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами