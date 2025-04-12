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Россияне стали чаще читать книги из «Белого лотоса»

В России вырос спрос на книги, показанные в третьем сезоне сериала «Белый лотос»
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HBO

Книжный сервис Литрес выяснил, как изменился в России спрос на книги, которые читали герои сериала «Белый лотос» от американского стриминга HBO. Данными исследования компания поделилась с «Газетой.Ru».

Спрос на роман «Прекрасные и проклятые» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который читала героиня третьего сезона Виктория Рэтлифф, вырос значительнее всего. С даты выхода сезона, 16 февраля 2025 года, по финальную серию, опубликованную 6 апреля 2025 года, выручка с этой книги выросла в пять раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в декабре-феврале.

Кроме того, на 176% вырос спрос на книгу о психологии общения Томаса Эриксона «Кругом одни нарциссы. Как оградить себя от токсичных личностей». Ее читала Белинда Линдси — персонаж из первого сезона, вернувшаяся в третьем.

При этом выручка от романа «Голод» Кнута Гамсуна, который читал один из отрицательных персонажей — Локлан Рэтлифф, осталась на прежнем уровне.

6 апреля в сети вышла финальная серия третьего сезона сериала «Белый лотос», посвященного нестандартным и трагическим ситуациям в отелях.

Накануне россияне начали массово скупать товары из сериала «Белый лотос».

Ранее в финальном сезоне «Белого лотоса» появился российский актер Юрий Колокольников.

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