Певица Кэти Перри рассказала о подготовке к полету в космос на ракете Blue Origin 14 апреля. Ее цитирует издание Elle.

По словам звезды, она планирует взять с собой «что-то живое, чтобы напоминать, насколько драгоценна Земля».

Также Перри и ее коллеги хотят накраситься в полет.

«Космос наконец-то станет гламурным», — говорит артистка.

В космос, продолжила Перри, она летит, чтобы вдохновить на мечты свою дочь Дэйзи.

«Чтобы показать ей, что любой человек может исполнить свою мечту — независимо от происхождения, этнической принадлежности, экономического положения или уровня образования. Она уже такая большая мечтательница, а ей всего четыре года. Но также я делаю это ради всего следующего поколения», — добавила она.

Полет продлится всего около 11 минут и достигнет линии Кармана, считающейся границей между атмосферой Земли и внешним космосом. Перри и ее коллеги не выйдут на орбиту. Миссия будет состоять исключительно из женщин — это первый такой случай после одиночного полета в космос советской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году.

О том, что основатель Amazon и владелец частной аэрокосмической компании миллиардер Джефф Безос отправит в космос Кэти Перри, стало известно в феврале.

Ранее песню Егора Летова отправили в космос.