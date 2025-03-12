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Песню Егора Летова отправили в космос

Песню Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну
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Андрей Кудрявцев/gr-oborona.ru

Британская музыкальная группа Massive Attack исполнила песню Егора Летова «Все идет по плану» и отправила запись в космос. Об этом участники группы сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Трек запустили в космос для участия в проекте Piccadilly Un:Plugged, посвященного проблеме безответственного освоения космоса и вреда, нанесенного природе таким подходом. Сообщается, что аудиосигнал достиг поверхности Луны и вернулся на Землю.

Песня «Все идет по плану» вышла в 1988 году и стала одной из самых популярных среди всех композиций Летова и его группы «Гражданская оборона».

Егор Летов — российский поэт и музыкант, широко известен как лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Его не стало в 2008 году в возрасте 43 лет, причиной назвали сердечную недостаточность.

В конце февраля сообщалось, что основатель Amazon миллиардер Джефф Безос отправит в космос американскую певицу Кэти Перри. Весной 2025 года Blue Origin проведет космический вылет команды, состоящей из шести женщин — певицы Кэти Перри, журналистки и невесты Джеффа Безоса Лауры Санчез, телеведущей Гэйл Кинг, аэрокосмического инженера Аиши Бовэ, активистки Аманда Нгуен и кинопродюсера Кериэнн Флинн.

Перри надеется, что миссия вдохновит ее дочь и других людей «тянуться к звездам в прямом и переносном смысле».

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