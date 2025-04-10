Айза захотела открыть дом престарелых

Блогерша Айза призналась, что хочет открыт дом престарелых для себя и друзей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в шоу «Сессия» на VK Видео призналась, что в будущем планирует открыть дом престарелых.

«Есть такая идейка. Со всеми друзьями мы заработаем уже себе денег, купим дом, будем вместе жить в этом доме престарелых. Мы наймем красивых медсестер, медбратьев, поваров. Чтобы не напрягать детей и внуков возиться с нами, стариками», — сообщила блогерша.

На том же шоу блогерша раскрыла, что ее сын от рэпера Гуфа Сэм считает родителей фриками. Она также назвала наследника 14-летним дедом, который не слушает ни Гуфа, ни рэп и музыку вообще.

«Он очень взрослый не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым. Мы сейчас, конечно, работаем с этим. Я возвращаю себе авторитет как мать. Он любит настолько, насколько может его любить. Но он не настолько хорошо знаком с Лешей, чтобы проводить с ним так много времени вместе», — поделилась бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с Гуфом. В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Обитаемый остров» спился и впал в депрессию из-за шизофрении.