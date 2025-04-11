Подростки перелезают через забор храма, где прощаются с Пашей Техником

Школьники перелезли через забор храма, где прощаются с рэпером Пашей Техником

Юные поклонники Паши Техника перелезают через забор храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с рэпером. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По сообщениям издания, подростки пытаются занять места повыше, чтобы видеть, как выносят музыканта. Число желающих проститься с рэпером растет, толпа скандирует имя Техника возле места прощания с ним.

Очередь из фанатов рэпера растянулась до станции метро Лефортово. Изначально на прощании с Техником было замечено около 500 человек, однако количество людей возле храма постоянно увеличивается. Несовершеннолетние поклонники начали приходить к храму за час до сбора.

Прощание с Пашей Техником началось в 12:00. Потом музыканта упокоят на Николо-Архангельском кладбище рядом с родственниками.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Исполнителя перевезли из Таиланда в Россию, транспортировка обошлась в полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что бывшая жена Паши Техника будет выплачивать ипотеку оставшейся от рэпера квартиры.