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Юра Борисов похитит золото и пустится в бега в новом фильме

Премьера фильма «Кончится лето» с актером Юрой Борисовым состоится 12 апреля
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KION

Премьера фильма «Кончится лето» состоится 12 апреля на KION. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Главную роль в проекте исполнит Юра Борисов — актер сыграет двадцатисемилетнего парня Кешу, который вернулся домой после заключения. Вместе с 17-летним братом Тимой (Макар Хлебников) Кеша пытается наладить свою жизнь. Он устраивается на в золотодобывающую артель, пока Тима пытается поступить в институт. Однако на работе Кешу подставляют, из-за чего он остается без средств на существование и будущего.

Главный герой решает отомстить обидчикам — похищает золото и пускается в бега. Кеша берет с собой и брата.

«Более интересной мне кажется история двух поколений — миллениалов и зумеров. И конфликта этих поколений. Казалось бы, всего десять лет разницы, а между ними пропасть. И вот этот конфликт двух братьев, который есть в нашем фильме, для меня — важная составляющая. Помимо проблем, золота, у них просто разный взгляд на мир и разные подходы, как решать проблемы, как строить свою жизнь, зачем жить и так далее», — поделился Борисов.

Также в фильме снимались Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева.

Ранее стала известна дата премьеры драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой.

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