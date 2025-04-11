Юра Борисов похитит золото и пустится в бега в новом фильме

Премьера фильма «Кончится лето» состоится 12 апреля на KION. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Главную роль в проекте исполнит Юра Борисов — актер сыграет двадцатисемилетнего парня Кешу, который вернулся домой после заключения. Вместе с 17-летним братом Тимой (Макар Хлебников) Кеша пытается наладить свою жизнь. Он устраивается на в золотодобывающую артель, пока Тима пытается поступить в институт. Однако на работе Кешу подставляют, из-за чего он остается без средств на существование и будущего.

Главный герой решает отомстить обидчикам — похищает золото и пускается в бега. Кеша берет с собой и брата.

«Более интересной мне кажется история двух поколений — миллениалов и зумеров. И конфликта этих поколений. Казалось бы, всего десять лет разницы, а между ними пропасть. И вот этот конфликт двух братьев, который есть в нашем фильме, для меня — важная составляющая. Помимо проблем, золота, у них просто разный взгляд на мир и разные подходы, как решать проблемы, как строить свою жизнь, зачем жить и так далее», — поделился Борисов.

Также в фильме снимались Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева.

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