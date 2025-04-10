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Стала известна дата премьеры драмы «Солдатская мать» с Анной Каменковой

Сериал «Солдатская мать» с Анной Каменковой выйдет 1 мая
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KION

Сериал «Солдатская мать» выйдет 1 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Сериал рассказывает о Ефросинье Семеновой, которая потеряла девятерых сыновей во времена Великой Отечественной войны. Женщина поделилась с московским журналистом историей своей жизни и судьбы.

Режиссер картины — Давид Дадунашвили, а сценарист — Алексей Гравицкий. В ролях: Анна Каменкова, Михаил Тройник, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Павел Комаров, Антон Краснов, Петр Демченко, Ирина Темичева, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин.

Каменкова назвала этот проект самым серьезным и сильным для нее за последнее время. Актриса заявила, что прикоснулась к чему-то важному, глубокому и высокому.

«Это история жизни семьи на протяжении целой эпохи, от Гражданской войны до наших дней. История матери и всех ее детей, очень сложная, наполненная невероятными событиями. Сначала было страшно — я думала, как это осилить, как с достоинством вынести все, что выпало на долю моей героини. Что ей помогло? Наверное, надежда и любовь. Это невероятно сложно. Но, несмотря на всю сложность, эмоциональность и драматизм, работа была очень радостной», — поделилась артистка.

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