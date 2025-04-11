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Алсу раскрыла, как покорить ее сердце

Певица Алсу заявила, что с осторожностью ходит на свидания после развода
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу призналась, что уже стала ходить на свидания с мужчинами после развода с предпринимателем Яном Абрамовым. Ее слова передает kp.ru.

«Пока осторожно, но хожу», — пояснила исполнительница.

Алсу также раскрыла, что не может назвать конкретные черты, которыми должен обладать ее будущий избранник – «должно что-то екнуть».

«Главное, чтобы возникла «химия», так в двух словах и не объяснить. Я не прагматичный человек, для меня важны чувства», — заявила она.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц звезда намекнула на правдивость слухов о романе бывшего мужа с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии. А 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары.

У экс-супругов трое общих детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль.

Накануне стало известно, что Алсу показала фигуру в облегающем платье с глубоким декольте на премии Жара Music Awards.

Ранее сообщалось, что Клава Кока вышла в свет с большим помолвочным кольцом.

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