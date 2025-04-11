Клава Кока вышла в свет с большим помолвочным кольцом

Певица Клава Кока появилась на премии Жара Music Awards с большим помолвочным кольцом на шее — она надела его на цепочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Кока пояснила, что избавилась от предрассудков: якобы подобные украшения нужно носить только перед выходом замуж. По словам артистки, она считает помолвочное кольцо «просто аксессуаром».

«Я очень долгое время жила мыслью, что мне нужно выйти замуж, родить детей, мне уже больше 25, значит, со мной что-то не так. Меня это очень сильно тяготило, но прошло время и, наконец-то, я от этого избавилась», — поделилась артистка.

По словам Коки, еще год назад она ставила перед собой цель выйти замуж и родить детей.

В прошлом году певица объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». Недавно певица раскрыла, что сейчас ее сердце свободно.

Она также заявила, что ей важно найти избранника, который будет с ней не ради славы и пиара. Певица назвала «красным флагом» то, что парень станет постоянно просить ее сфотографироваться.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова впервые вышла на публику после кончины мужа.