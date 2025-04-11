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Стало известно о проблемах с похоронами актера Владимира Алферова

ИА Регнум: тело актера Владимира Алферова не могут похоронить три недели
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Студия «Тритэ» Никиты Михалкова

Тело актера Владимира Алферова, сыгравшего белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», не могут похоронить три недели из-за отсутствия родственников. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на близкую подругу артиста.

По ее словам, на данный момент она разыскивает дальних родственников актера, чтобы получить разрешение на захоронение. Она отметила, что похорон до сих пор не было.

Женщина сообщила в интервью, что муниципалитет города Благоевград, где проживал Алферов, отправил запрос на наличие родственников в Узбекистан из-за наличия гражданства у артиста.

Подруга актера отметила, что у мужчины должны были остаться предки по линии матери. Женщина выразила надежду на то, что родственников получится найти как можно скорее.

О смерти Алферова стало известно 13 марта. Ему было 58 лет.

Мужчина родился 29 мая 1966 года и в 1993 году окончил ЛГИТМиК. Его экранный дебют состоялся в 2013 году с ролями в сериале «Спецотряд «Шторм». Прежде он разработал и преподавал собственную систему актерского мастерства.

Ранее умер народный артист ТАССР Юрий Максимов.

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