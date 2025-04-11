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Британская рок-группа Pulp анонсировала выпуск нового альбома

Британская рок-группа Pulp объявила о выпуске нового альбома впервые за 24 года
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Eduardo Verdugo/AP

Британская рок-группа Pulp, одна из знаковых групп брит-попа 90-х, выпустит первый за 24 года альбом под названием More — релиз запланирован на 6 июня. Об этом заявил фронтмен Джарвис Кокер в интервью Би-би-си.

Накануне выхода альбома, в который войдут 11 треков, группа представила сингл Spike Island — первую новую песню за 12 лет, а также клип на нее. 61-летний Кокер рассказал, что идея записи возникла после успешного тура 2023 года. По его словам, группа сыграла новую песню, и «никто не зашвырял нас и не ушел в бар, поэтому мы подумали, что нужно продолжать».

Музыканты записали альбом за три недели в 2024 году.

Кокер сообщил, что сингл Spike Island был вдохновлен концертом группы The Stone Roses в парке Спайк-Айленд в 1990 году. Мероприятие собрало 30 тысяч зрителей и стало проявлением силы независимой рок-музыки, объяснил лидер Pulp.

Группа Pulp, основанная Кокером в Шеффилде в 1978 году, продала более 10 млн записей и выпустила семь студийных альбомов. Самый успешный — Different Class (1995) — возглавил британский чарт и вошел в список «500 величайших альбомов всех времен» по версии Rolling Stone. Последний альбом We Love Life вышел в 2001 году, а последняя песня — After You — в 2013-м. После этого группа дважды воссоединялась для туров: в 2011–2013 и 2023–2024 годах.

Pulp считается частью «большой четверки» брит-попа наряду с Oasis, Blur и Suede.

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