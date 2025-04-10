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19-летняя невеста Лепса о сексе: «Важно говорить об этом со своими детьми»

Невеста Лепса Киба заявила о важности разговоров о сексе с детьми
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new wave_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала о важности разговоров с детьми о сексе на премьере сериала «Про самое то». Ее слова передает Super.ru.

Киба заявила, что не видит смысла стесняться говорить о подобном, так как, «что естественно, то не безобразно».

«Ко всем отношусь уважительно, но естественно я не поддерживаю западные тенденции и секс-меньшинства. А на тему секса я считаю важно говорить со своими детьми», — отметила она.

14 апреля на телеканале ТНТ стартует сериал «Про это самое» — это комедия про секс и деревню. По сюжету главный герой Митя возвращается в родное село после после восьми лет учебы в Петербургском медицинском вузе. Молодому человеку, отучившемуся на профессию психолога-сексолога, предстоит столкнуться с обществом, в котором на протяжении нескольких поколений табуировали тему «этого самого».

Сценарист проекта Максим Вахитов раскрыл, что написал материал, руководствуясь материалами из интернета. По его словам, в обществе есть «реальный запрос» на подобные шоу.

«Я удивился, чем только не предохраняются люди: и долькой лимона, и капустным листом, и кока-колой — это был просто шок», — поделился он.

Ранее певица Анна Калашникова заявила, что жалеет о съемках с Прохором Шаляпиным.

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