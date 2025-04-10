Калашникова о съемках с Шаляпиным: «Мне заплатили 50 тысяч, а ему — миллион»

Певица Анна Калашникова заявила, что жалеет о съемках с Прохором Шаляпиным

Певица Анна Калашникова призналась в эфире подкаста «Радио 1» с Георгием Иващенко, что жалеет о скандальных съемках с экс-возлюбленным Прохором Шаляпиным.

Калашникова считает, что журналисты специально ее обманули ради привлечения трафика.

«Мне заплатили 50 тысяч рублей, Прохору — миллион как главному герою. Вот это логично? Справедливо? За такие деньги такой позор?» — возмутилась она.

При этом Калашникова отметила, что после расставания с Шаляпиным она стала узнаваемой — и «даже «Руки Вверх» рядом не стояли».

«Я из дома не могла выйти — меня снимали из кустов, с крыш, старались запечатлеть, как я вешаю белье, как выгуливаю Данечку, это просто мегапопулярность была», — вспомнила певица.

В 2014 году Анна Калашникова и Прохор Шаляпин объявили о своем романе. Потом выяснилось, что артистка родила сына Даниила. Ходили слухи, что отцом ребенка Калашниковой является Шаляпин, однако ДНК-тест не подтвердил этого.

В апреле 2024-го Калашникова раскрыла, что тайно вышла замуж. Она не стала раскрывать личность нового супруга. Модель объяснила, что возлюбленный не хочет публичности.

Ранее сообщалось, что Айза захотела открыть дом престарелых.