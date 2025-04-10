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Shaman проведет урок музыки для семиклассников

Депутат Госдумы Колунов: певец Shaman примет участие в открытом уроке музыки
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) примет участие в открытом уроке музыки «Звуки родного края» в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном.

Мероприятие пройдет 17 апреля, а участие в нем примут ученики 7-8 классов. По словам Колунова, целью открытого урока является поддержка «инициативы о включении патриотических песен современных исполнителей в школьную программу уроков музыки».

«На примере песни Shaman «Моя Россия» школьники проанализируют текст и музыкальные особенности произведения, а после исполнят ее хором вместе с артистом», — сказано в сообщении.

В конце марта стало известно, что Роспатент заподозрил Shaman в возможности оскорбить достоинство россиян. В октябре 2024 года Дронов подал заявку на на регистрацию товарного знака «Я русский».

В Роспатенте отказали музыканту, поскольку посчитали заявленное Дроновым обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал стендап-комика Дениса Чужого (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей.

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