Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза заявила, что сын считает их с Гуфом фриками

Блогерша Айза-Лилуна Ай назвала сына 14-летним дедом
close
aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в шоу «Сессия» на VK Видео призналась, что сын Сэм практически не хочет разговаривать с психотерапевтом об отце, рэпере Алексее Долматове (Гуф).

Айза призналась, что сын не гордится своим отцом. По словам блогерши, Сэм считает ее и Гуфа фриками. Она назвала сына 14-летним дедом, который не слушает ни Гуфа, ни рэп и музыку вообще.

«Он очень взрослый не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым. Мы сейчас, конечно, работаем с этим. Я возвращаю себе авторитет как мать. Он любит настолько, насколько может его любить. Но он не настолько хорошо знаком с Лешей, чтобы проводить с ним так много времени вместе», — поделилась бизнесвумен.

По словам Айзы, чувство вины сопровождает ее всю жизнь. Она беспокоится о том, что может быть плохой дочерью, женой или матерью.

Айза стала известна после брака с Гуфом. В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза объявила перезапуск салона красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами