Автор песен про Буратино о блокировке его композиций на стримингах: «Вынужденная мера»

Композитор Алексей Рыбников заявил «Газете.Ru», что юристы занимаются защитой его авторских прав.

Рыбников уточнил, что он сам непосредственно не участвует в этом. Артист доверил уполномоченным юридическим организациям выступать от его имени в судебных разбирательствах.

«В данном случае сложилась недопустимая ситуация, когда неизвестные мне организации и лица давали разрешения (лицензии) на использование моих произведений и получали за это деньги, которые по праву должен был получать автор», — заявил композитор.

По словам Рыбникова, его композиции временно заблокированы на музыкальных онлайн-платформах до окончания судебных разбирательств.

«Это вынужденная мера. И когда справедливость будет восстановлена, все вернется на свои места», — отметил артист.

Как признался Рыбников, он был очень огорчен тем, что некоторые его поклонники болезненно восприняли блокировку его музыки на стримингах. С другой стороны, ему стало приятно из-за количества людей, которые оказались неравнодушны к его музыке.

«Как только соответствующие интернет-платформы предоставят сведения, от кого они получили лицензии, музыка вернется в эфир», — поделился музыкант.

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