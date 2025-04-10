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Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров

Mash: Сын Никиты Михалкова Артем отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссер Артем Михалков подал иск в арбитражный суд на сеть кинотеатров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной иска стало то, что сеть не оплатила лицензию на показ фильма «Мистер Нокаут». Михалков-младший отсудил у компании 5,6 миллиона рублей — 4,4 миллиона долга и 1,2 миллиона рублей штрафа. Mash уточняет, что представители Михалкова подтвердили эту информацию.

В апреле Артем Михалков стал генеральным продюсером кинокомпании «1-2-3 Production». По словам Тины Канделаки, сын Никиты Михалкова принял приглашение гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

Сейчас основным проектом продакшена, по ее словам, является создание полного метра «Умка» по мотивам советского мультфильма, также компания создает ряд проектов с «Союзмультфильмом», который будет курировать Михалков. Кроме того, новый генпродюсер будет развивать съемки сериалов и полнометражного кино: военных драм, фэнтези, комедий, экранизаций видеоигр.

Сам Михалков назвал назначение большим вызовом и ответственностью и намерен не только сохранить заданный компанией уровень, «но и предложить зрителю новые, сильные истории, которые будут цеплять, вдохновлять и оставаться в памяти».

Ранее Никита Михалков поднял прибыль почти на 20 млн рублей.

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