Солист «Руки Вверх!» открыл новый музыкальный бизнес

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков открыл новый музыкальный бизнес. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Жуков учредил ООО «РВ МЬЮЗИК» 10 марта. 60% компании принадлежит артисту. Основной деятельностью фирмы является звукозапись и издание музыкальных произведений. Уставной капитал компании составляет 200 тысяч рублей.

Жуков имеет свои проекты в ресторанной индустрии и в сфере инвестиций в недвижимость. У него есть сеть кондитерских и собственный продюсерский центр. В 2022 году артист стал одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.

В октябре 2024 года Жуков рассказал, что начал бизнес ради подстраховки. Как объяснил артист, он взрослый человек с семьей и детьми, которому хочется стабильности. Он считает, что бизнес и инвестиции могут дать подушку безопасности. Музыкант назвал концерты «вещью неблагодарной», которая часто не зависит от артиста. По словам певца, сегодня они могут быть, а завтра — нет.

Ранее Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни.