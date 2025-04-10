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Солист «Руки Вверх!» открыл новый музыкальный бизнес

Певец Сергей Жуков открыл новую компанию по изданию музыки
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Пресс-служба Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков открыл новый музыкальный бизнес. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Жуков учредил ООО «РВ МЬЮЗИК» 10 марта. 60% компании принадлежит артисту. Основной деятельностью фирмы является звукозапись и издание музыкальных произведений. Уставной капитал компании составляет 200 тысяч рублей.

Жуков имеет свои проекты в ресторанной индустрии и в сфере инвестиций в недвижимость. У него есть сеть кондитерских и собственный продюсерский центр. В 2022 году артист стал одним из соучредителей карельской компании по выращиванию клубники.

В октябре 2024 года Жуков рассказал, что начал бизнес ради подстраховки. Как объяснил артист, он взрослый человек с семьей и детьми, которому хочется стабильности. Он считает, что бизнес и инвестиции могут дать подушку безопасности. Музыкант назвал концерты «вещью неблагодарной», которая часто не зависит от артиста. По словам певца, сегодня они могут быть, а завтра — нет.

Ранее Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни.

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