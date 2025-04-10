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Агент Асмус заявила, что актриса не изменяла сценарий «Склифа» без согласования

Агент Асмус опровергла, что актриса меняла сценарий «Склифа» без согласования
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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агент Кристины Асмус Мария Нисанова опровергла в беседе с Super, что артистку выгнали со съемочной площадки.

По словам Нисановой, Асмус подарили цветы и поздравили с окончанием съемок. Агент уверила, что все согласованные съемочные дни состоялись. Она добавила, что ей не знакомо определение «токсичная атмосфера», в которой обвиняют Асмус. Агент не встречала его в юридической терминологии. Она назвала выдумкой конфликт между актрисой и коллегой по площадке Матвеем Лыковым. Женщина заявила, что является свидетельницей их теплой дружбы.

Нисанова также опровергла, что Асмус изменяла сцены и сценарии. Она заявила, что это невозможно без согласования с представителями студии.

«Переговоров между студией и самой Кристиной ни на одну из этих тем не велось», — отметила агент.

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», в котором знаменитость играла главную роль. По данным издания, артистку обвинили в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели сериала «Склиф» отказались от сотрудничества с актрисой Кристиной Асмус из-за ее поведения.

Ранее суд утвердил второй штраф актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

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