Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс снова бросила бойфренда с криминальным прошлым

Певица Спирс снова рассталась с бойфрендом Полом Солизом
close
britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс снова бросила бойфренда с криминальным прошлым Пола Солиза. Об этом пишет Page Six.

Пара во второй раз рассталась в конце февраля после совместного празднования Дня святого Валентина.

Мужчина вывез все свои вещи из дома Спирс в районе Лос-Анджелеса, уточнили инсайдеры.

Бритни Спирс познакомилась с Полом Ричардом Солизом в 2022 году. Певица наняла его для выполнения ремонтных работ в доме. По словам журналистов, у возлюбленного артистки есть криминальное прошлое. Его обвиняли в вождении без прав и нарушении общественного порядка. В 2020-м Солиза арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия. Он был приговорен к двум годам условно.

В 2004 году Бритни Спирс вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. Однако 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные разводятся.

Накануне Спирс впервые за долгое время встретилась с младшим сыном Джейденом.

Ранее Алексей Чумаков рассказал, чего не прощает артистам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами