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Воля и Утяшева спасли убыточный бизнес по производству батончиков

«Звездач»: выручка бизнеса Воли и Утяшевой достигла 4,4 млн рублей в 2024 году
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звездная пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли убыточную компанию «Центр полезного питания», которая занимается производством батончиков без сахара. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В июле 2024 года стало известно, что Воля и Утяшева стали учредителями ООО «Центр полезного питания». На тот момент, уточняет «Звездач», у компании был долг перед ФНС и минусовая прибыль в размере 1,7 миллиона рублей.

В 2024 году, по данным Telegram-канала, прибыль фирмы составила 46 тысяч рублей, а выручка достигла 4,4 миллиона рублей.

Накануне «Газета.Ru» выяснила, что дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова, заработала на своей косметике 1,4 миллиона рублей за год.

Выручка ООО «Бьютибайстеша» Маликовой составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше, чем за позапрошлый год. Всего компания получила 1,4 миллиона рублей чистой прибыли, что на 2,7% меньше, чем за 2023-й. Основным видом деятельности компании является торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.

Ранее сообщалось, что билеты на концерты Кадышевой раскупают зумеры.

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