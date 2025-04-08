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Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 млн рублей на косметике за год

Модель Стефания Маликова заработала на своей косметике 1,4 млн рублей за год
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Максим Блинов/РИА Новости

Дочь певца Дмитрия Маликова, модель Стефания Маликова, заработала на своей косметике 1,4 миллиона рублей за год. Это выяснила «Газета.Ru».

Выручка ООО «Бьютибайстеша» Маликовой составила 2,78 миллиона рублей за 2024 год, что на 21,4% больше, чем за позапрошлый год. Всего компания получила 1,4 миллиона рублей чистой прибыли, что на 2,7% меньше, чем за 2023-й. Основным видом деятельности компании является торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

В июле Telegram-канал «‎Звездач» сообщал, что Маликова повысила выручку бренда одежды до 50 млн рублей. По полученным журналистами данным на ООО «Дрессбайстеша» за 2023 год Стефания Маликова заработала 5,3 миллиона рублей при выручке в 51 миллион.

Дочь Дмитрия Маликова — дипломированный журналист-международник, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

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