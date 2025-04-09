Панкратов-Черный высказался об освобождении Ефремова

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный высказался об освобождении из колонии своего коллеги Михаила Ефремова. Об этом он поговорил с NEWS.ru.

По словам Панкратова-Черного, он рад тому, что артист освободился.

«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья», — сказал он.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии на условиях УДО, и он отправился в Москву.

Ранее адвокат рассказала, за что Ефремов может вернуться в колонию.