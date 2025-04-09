Стало известно об остановке около дома вышедшего на свободу Михаила Ефремова

Сегодня с самого утра вышедшего на свободу актера Михаила Ефремова ждут около его дома в Москве журналисты. Об этом с места событий сообщила корреспондент RT Анна Круглова.

Речь идет о квартире в доме №4/5 на Плотниковом переулке, построенном в 1907 году. После освобождения из колонии артист должен прибыть в свой дом по адресу регистрации. Однако на данный момент точно неизвестно, действительно ли он прописан в этом доме, уточнила Круглова.

«Сейчас около десяти съемочных групп ждут артиста, который в данный момент находится в пути, возле его дома», — добавила она.

Также корреспондент напомнила, что дом имеет черный ход, через который в последние дни выносились материалы для ремонта. Звучали предположения, что рабочие делают звукоизоляцию в квартире, где будет проживать Ефремов.

Напомним, актера, осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. Он планирует в будущем вернуться к актерской деятельности. Как на освобождение актера отреагировали близкие актера, правозащитники и врачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат назвал обязательства Михаила Ефремова после УДО.