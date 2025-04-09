Группа «Кино» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Рок-группа «Кино» объявила во «ВКонтакте» об отмене концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

Выступления должны были пройти 7 и 14 ноября. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время.

«Мы хотим подготовить для вас что-то особенное, но для этого нам нужно взять паузу», — заявили музыканты.

Группа «Кино» была основана в 1980-х годах. Соучредителем и руководителем группы был Виктор Цой, который написал тексты и музыку почти ко всем песням коллектива. Цоя не стало в 1990 году. Он попал в ДТП.

В мае 2023 года участники группы «Кино» признались, что в ближайшее время можно не ждать фильмов про них. По словам сына экс-солиста группы Виктора Цоя Александра, музыкантов не устраивают сценарии.

В октябре 2024 года рисунок Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY более чем за 8 млн рублей. «Квадратноголового человечка», которого оценили в €60 000, Цой нарисовал в 1980-е годы. Итоговая сумма с комиссией составила €76 972 (8 059 843 рубля по курсу того времени — «Газета.Ru»).

Ранее солист «Руки Вверх!» отменил два выступления из-за болезни.