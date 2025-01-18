Хайдаров обвинил в шантаже девушку, пострадавшую в его клинике

Хирург Хайдаров заявил, что подавшая на его клинику в суд пациентка нарушила соглашение

Звездный хирург Тимур Хайдаров обвинил в шантаже девушку, пострадавшую после операции в его клинике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Хайдарова, пациентка угрожала ему после прихода к мировому соглашению.

Канал уточняет, что в марте 2023 года Наргиза сделала в клинике Хайдарова абдоминопластику, ультразвуковую липосакцию передней брюшной стенки, боковых отделов, спины, липофилинг ягодиц.

Руководитель клиники заявил, что у нее не было после вмешательства гнойно-септического заболевания, а началось типичное для подобных операций осложнение, однако после все наладилось, после заживления остался небольшой рубец. У оперировавшего ее доктора Раджабова, продолжил Хайдаров, были все документы, подтверждающие его квалификацию.

Однако клиентка подала в суд, чтобы взыскать убытки, затем с клиникой заключили мировое соглашение. Спустя некоторое время сторона Наргизы связалась с компанией снова и попросила «восьмизначную сумму», угрожая уголовным делом. Тимур Хайдаров заявил, что пациентка нарушила мировое соглашение, и с ней будут решать вопрос в правовом поле.

Накануне Тимур Хайдаров рассказал, как прошла новая операция блогерши Марии Погребняк.

Ранее Хайдаров намекнул, что сделает пластику Виктории Боне.