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Врач оценил вероятность алкогольного срыва у Ефремова

Врач Шуров: вероятность алкогольного срыва у Ефремова очень высока
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вероятность того, что освободившийся из белгородской колонии актер Михаил Ефремов сорвется и вновь начнет злоупотреблять алкоголем, очень высока. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал врач-нарколог Василий Шуров.

«Понимаете, человек сидел в тюрьме и не работал со своей трезвостью. Он лишь был в условиях, исключающих употребление алкоголя. И не факт, что там этого (употребления спиртного. — «Газета.Ru») не было. Мы знаем, что он за неделю до суда звонил и обещал устроить «крутой движ» на воле. Как думаете, это про трезвость?» — задается вопросом специалист.

9 апреля Ефремова, осужденного на 7,5 года за резонансное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в исправительной колонии Ефремов бросил пить и курить.

Ранее стала известна судьба Jeep Ефремова после ДТП.

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