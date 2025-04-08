Стало известно, сколько стоила транспортировка тела Паши Техника

Директор Паши Техника Марк Яровный заявил в Telegram-канале, что транспортировка рэпера обошлась в полмиллиона рублей.

Яровный заявил, что заплатил такую сумму, чтобы доставить Техника из Таиланда в Москву. Услуги больницы, в которой лежал рэпер, вышли в почти три миллиона рублей. Директор артиста отметил, что до сих пор непонятны обстоятельства кончины певца. Будет проводиться расследование. Тело рэпера привезут 9 апреля в Россию.

«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве», — заявил директор певца.

8 апреля Яровный опубликовал заключение тайских врачей о смерти музыканта. Из него следует, что артист умер из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией.

Яровный пообещал отчитаться перед подписчиками и фанатами Техника за деньги, которые собирают на транспортировку тела и оплату услуг тайских медиков. По словам директора, вопрос с похоронами «вроде Ксения Собчак решает».

Ранее сообщалось, что Собчак готовит документальный фильм о Паше Технике.