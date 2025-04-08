Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоила транспортировка тела Паши Техника

Директор Техника заявил, что транспортировка тела рэпера обошлась в полмиллиона рублей
close
techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Директор Паши Техника Марк Яровный заявил в Telegram-канале, что транспортировка рэпера обошлась в полмиллиона рублей.

Яровный заявил, что заплатил такую сумму, чтобы доставить Техника из Таиланда в Москву. Услуги больницы, в которой лежал рэпер, вышли в почти три миллиона рублей. Директор артиста отметил, что до сих пор непонятны обстоятельства кончины певца. Будет проводиться расследование. Тело рэпера привезут 9 апреля в Россию.

«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве», — заявил директор певца.

8 апреля Яровный опубликовал заключение тайских врачей о смерти музыканта. Из него следует, что артист умер из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией.

Яровный пообещал отчитаться перед подписчиками и фанатами Техника за деньги, которые собирают на транспортировку тела и оплату услуг тайских медиков. По словам директора, вопрос с похоронами «вроде Ксения Собчак решает».

Ранее сообщалось, что Собчак готовит документальный фильм о Паше Технике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами