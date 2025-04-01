В России снимут фильм о Николае Дроздове

В России выпустят документальный фильм «Дроздов. Правила жизни на Земле». Об этом сообщает rg.ru.

Картина расскажет про жизнь и творчество телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Режиссером проекта стал Родион Чепель. Подробности фильма не раскрываются.

5 декабря 2024 года Telegram-канал SHOT утверждал, что Николай Дроздов не мог даже встать с постели из-за повышенного чувства утомляемости. Ему провели гормонотерапию, рекомендовали больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале 2025 года.

27 декабря SHOT сообщил, что Дроздов чувствует себя лучше и уже вернулся к занятиям спортом. По словам издания, телеведущий уделяет тренировкам по полчаса ежедневно. Он любит заниматься на велотренажере, который стоит у него на даче. Семья планирует подарить телеведущему похожее спортивное оборудование для его квартиры в Москве.

Еще в октябре появились сообщения о том, что у Дроздова обнаружили рак. Позднее телеведущий опроверг эту информацию. Он назвал мерзавцами и сволочами тех, кто ее распространяет.

Ранее стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.