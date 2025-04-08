В Музее Москвы расскажут о быте жителей столицы разных эпох

Выставка «История Москвы» откроется 9 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Музея Москвы.

Посетители экспозиции смогут узнать о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. В программу выставки войдут образовательный цикл лекций «Москвоведческий лекторий» и цикл детских занятий «Нескучное москвоведение».

На первой лекции «Археология Москвы как научная проблема» доктор исторических наук Леонид Беляев проведет встречу об истории города. Слушатели узнают о древнейших поселениях, истории и быте средневекового города, а также и о том, как менялся архитектурный облик столицы. Каждая лекция расскажет о ключевых этапах развития города, начиная с его основания и заканчивая 1930-ми годами прошлого столетия.

В рамках «Нескучное москвоведение» самым юным москвичам поведают, как жили их предки, как менялся облик города. Им также представят произведения искусства разных периодов.

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