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Умер кинодраматург Леонид Махкамов

Кинодраматург Леонид Махкамов скончался на 82-м году жизни
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Союз кинематографистов Российской Федерации

Кинодраматург Леонид Махкамов ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

«Ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов», — говорится в публикации.

Уточняется, что кинодраматурга не стало 7 апреля.

Прощание с Махкамовым пройдет 10 апреля в 12:00 мск в похоронном доме «Хованский» в Коммунарке.

Махкамов родился в 1943 году. Он работал педагогом, корреспондентом газеты «Коммунист Таджикистана». Также Махкамов был собкором газеты «Советская культура» в Таджикистане, занимал должность главного редактора Госкино Таджикской ССР, главного редактора киностудии «Таджикфильм». Как сценарист Махкамов работал в том числе над кинолентами «Загадай себе прошлое», «Заложник» и «Контакт».

До этого в Белгородской области скончался советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев.

Ранее умер записавший 800 альбомов певец.

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