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В Белгородской области скончался режиссер Лосев

Умер советский и российский режиссер Семен Лосев
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Telegram-канал «Владимир Жданов»

В Белгородской области скончался советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации Старооскольского городского округа региона Владимир Жданов.

Он отметил, что покойный был художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженным деятелем искусств РФ и Севастополя, а также почетным гражданином городского округа.

«Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — сообщил Жданов.

Он добавил, что любовь к театру, преданность делу и талант помогли Лосеву воспитать много артистов и создать уникальную актерскую школу. Чиновник выразил соболезнования близким и коллегам режиссера.

Лосев родился в Ленинграде 23 октября 1946 года, окончил режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры им. Н.К. Крупской, а затем ассистентуру-стажировку и аспирантуру Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Сначала он преподавал актерское мастерство и режиссуру в Челябинске, потом работал по специальности в Севастополе. Почти 20 лет Лосев был режиссером Рижского театра русской драмы. Кроме того, ставил спектакли в Болгарии, на Украине и в Литве. В 2001 году пришел в Старооскольский театр для детей и молодежи.

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