Безруков оценил список фильмов от Минпросвещения для детей: «спорный «Онегин»

Актер Безруков заявил, что не видит ничего плохого в списке фильмов от Минпросвещения

Актер Сергей Безруков признался в Telegram-канале, что не видит ничего плохого в том, чтобы школьники посмотрели фильмы по рекомендации Минпросвещения.

Безруков отметил, что некоторые считают выбор Минпросвещения сомнительным из-за неактуального киноязыка. По мнению актера, даже совсем устаревшие морально картины все равно дают ощущение живой истории и быта. Он привел в пример «Броненосца Потемкина». Артист отметил, что учителя могут показывать его на уроках истории, попутно объясняя, почему этот фильм считается шедевром мирового кино.

«Хотя мне и было странно, что, например, есть современный весьма спорный «Онегин», но нет фильма «Чучело». Я бы его точно просил посмотреть всех школьников. Это как раз тот случай, когда кино может влиять на зрителя и влияет. Ты точно меняешь что-то внутри себя после просмотра. Сыгран и с сегодняшней точки зрения блестяще», — поделился артист.

Безруков подчеркнул, что список от Минпросвещения для детей не обязательный, а рекомендованный. Актер считает, что родители учеников должны принимать участие в выборе картин для школьного просмотра.

26 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. Список поделен на категории по классам и включает в себя как современные, так и советские картины. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее сообщалось, что Безрукову может грозить лишение свободы из-за незаконной ловли щуки.