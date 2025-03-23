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Ирина Дубцова о Прохоре Шаляпине: «Стал мемом»

Певица Ирина Дубцова заявила, что не обижена на Шаляпина
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Ирина Дубцова призналась в беседе с Telegram-каналом ROCKET MAG, что не обижена на артиста Прохора Шаляпина.

«Я с Прохором Шаляпиным не созванивалась и не переписывалась с тех пор, когда он был еще Андрей Захаренков. Но я думаю, что он счастлив, он наконец-то добился того, чего хотел и стал мемом», — поделилась исполнительница.

Дубцова отметила, что не испытывает никакого негатива к Шаляпину. По мнению артистки, у коллеги амплуа, которое веселит людей. Певица считает, что такие люди тоже нужны.

8 февраля Шаляпин назвал свою экс-подругу Ирину Дубцову «сбитым летчиком». Он выразил мнение, что артистка поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды. Исполнитель также признался, что всегда старался говорить о Дубцовой только хорошее, но она первой начала высказываться о нем в негативном ключе.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Ранее Прохор Шаляпин признался в необычной фобии.

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