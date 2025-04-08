Российский актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на близкое окружение пары.

По данным источника, 24-летняя жена актера Виктория родила ему первенца — сына. Кроме того, сообщили изданию, во время беременности и родов Викторию поддерживала профессиональная доула.

Александр Петров тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года.

В начале года канал SHOT сообщил, что Александр Петров продал квартиру, где жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской, чтобы купить дом для жены.

Петров выставил двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы на продажу около года назад и в итоге продал квартиру за 57 млн рублей. В октябре 2023 года артист оценивал жилье в 60,6 млн, но желающих покупать жилье за эту цену не нашлось.

В феврале Петров раскрыл пол своего первенца.

Ранее Анфиса Чехова предложила переименовать брак.