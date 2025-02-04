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Стал известен пол будущего ребенка Александра Петрова

Super: жена Александра Петрова Виктория родит мальчика
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Actorsashapetrov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У актера Александра Петрова родится сын. Об этом сообщает Super со ссылками на окружение знаменитости.

В окружении Петрова заявили, что артист провел гендер-пати в кругу самых близких. Там он и его супруга Виктория узнали, что ждут мальчика. По словам инсайдеров, жена артиста мечтает о сыне.

Александр Петров тайно женился на Виктории Антоновой осенью 2023 года. Сейчас пара ожидает первенца.

В феврале SHOT сообщил, что Александр Петров продал квартиру, где жил со своей бывшей девушкой Стасей Милославской, чтобы купить дом для жены.

Петров выставил двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы на продажу около года назад и в итоге продал квартиру за 57 млн рублей. В октябре 2023 года артист оценивал жилье в 60,6 млн, но желающих покупать жилье за эту цену не нашлось.

Петров приобрел дом с артезианской скважиной в закрытом коттеджном поселке с круглосуточной охраной в 39 км от МКАД. По словам риелтора Алины Правоториной, такой дом может стоить не менее 80 млн рублей.

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