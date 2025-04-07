Умер дублер Шона Коннери

В возрасте 72 лет умер британский актер, каскадер Джон Сэйнт Райан, известный как дублер Шона Коннери. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на семью артиста.

«Я и наша семья хотим сообщить нашим друзьям, что вечером в четверг 3 апреля у Джона случился сердечный приступ», — рассказала его жена Джойс.

По ее словам, «Джон хотел помочь медицинским исследованиям и пожертвовал свое тело науке, поэтому похорон не будет».

Джон Сэйнт Райан родился 27 марта 1953 года в Ланкашире. Он был мастером и инструктором боевых искусств. Играл в кино с 1980-х годов и снялся более чем в 40 проектах. Среди них — «Улица коронации» и «Главная больница», «Она написала убийство», «Сумеречная зона» , «Черный октябрь», «Приключения молодого Индианы Джонса», «Вавилон 5», «Баффи — истребительница вампиров».

Также стало известно, что американский актер Джей Норт, который стал известен в роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, умер в возрасте 73 лет.

Ранее умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике».