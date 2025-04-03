«Заставил надеть маску члена»: против P.Diddy подали новый иск по обвинению в насилии

Мужчина по имени Джозеф Манзаро подал иск против Шона Комбса (он же — Пи Дидди и P.Diddy) по обвинению в сексуальном насилии в рамках «целенаправленного плана мести». Об этом сообщает USA Today.

Согласно судебным документам, преступления против Манзаро были совершены в 2015 году. Мужчина утверждает, что его похитили из его дома в Уэст-Палм-Бич во Флориде: он потерял сознание, когда дотронулся до дверной ручки, обмазанной жидкостью, которая напоминала вазелин.

По словам Манзаро, после похищения его привезли на вечеринку, на которой жертв якобы принуждали к участию в «продолжительных половых актах с мужчинами, занимающимися коммерческим сексом». Потом, рассказал мужчина в иске, его отвели через «скрытый тоннель», соединяющий несколько домов, в особняк Комбса, где проходила вечеринка по случаю дня рождения сына рэпера Кристиана.

На мероприятии, заявил мужчина, он услышал от сообщников Комбса фразу: «Дидди хочет, чтобы он увидел, что мы делаем со стукачами. Это часть его наказания». По словам Манзаро, затем его якобы насильно провели по нескольким комнатам в «маске члена», раздели и поместили в душевую, где его насильно мыли неизвестные женщины.

Потом, сказано в иске, Манзаро заставили надеть «маленькое бикини со стрингами и черную кожаную маску». По указанию Комбса, заявил мужчина, он впоследствии «подвергся сексуальному насилию и был вынужден участвовать в нежелательных сексуальных действиях».

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Ранее сообщалось, что Linkin Park регистрирует новый логотип в России.